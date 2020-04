Come il coronavirus sta cambiando i nostri sogni (Di mercoledì 15 aprile 2020) In tutto il mondo i ricercatori che studiano i sogni hanno notato, al tempo del Covid-19, un incremento nella quantità di sogni più vividi e, in certi casi, di incubi. Lo scrive su Psychology Today il dottor Patrick McNamara, professore di neurologia alla scuola di medicina della Boston University, che insieme ad altri ricercatori sta raccogliendo i sogni del Covid-19 attraverso un sondaggio per analizzarli e confrontarli ai sogni pre-pandemia. Molte persone hanno raccontato di avere sogni più vividi durante l’autoisolamento e la quarantena. Ma perché succede? La nostra routine ha subìto delle alterazioni e questo ha conseguenze sul nostro sonno. Alcuni esperti, infatti, sostengono che avere sogni più vividi può essere il risultato di un cambio degli orari del sonno. Secondo Deirdre Leigh Barrett, professoressa di psicologia presso ... Leggi su wired Coronavirus - la virologa descrive come sarà la nostra estate : “Quest’anno va così - mi auguro che il prossimo andrà meglio”

Coronavirus : come e quando usare la mascherina nei bambini

Coronavirus - il deputato Cirielli : “Il Covid è subdolo. E’ iniziato come un forte raffreddore ma poi sono stato molto male : ho temuto di morire” (Di mercoledì 15 aprile 2020) In tutto il mondo i ricercatori che studiano ihanno notato, al tempo del Covid-19, un incremento nella quantità dipiù vividi e, in certi casi, di incubi. Lo scrive su Psychology Today il dottor Patrick McNamara, professore di neurologia alla scuola di medicina della Boston University, che insieme ad altri ricercatori sta raccogliendo idel Covid-19 attraverso un sondaggio per analizzarli e confrontarli aipre-pandemia. Molte persone hanno raccontato di averepiù vividi durante l’autoisolamento e la quarantena. Ma perché succede? La nostra routine ha subìto delle alterazioni e questo ha conseguenze sul nostro sonno. Alcuni esperti, infatti, sostengono che averepiù vividi può essere il risultato di un cambio degli orari del sonno. Secondo Deirdre Leigh Barrett, professoressa di psicologia presso ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Come gli sversamenti di liquame dagli allevamenti provocano particolato a… - AzzolinaLucia : Prosegue il confronto con i Ministri #Ue sull'emergenza #coronavirus. Didattica a distanza, come raggiungere tutti… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre ? La correlazione tra la diffusione del Coronavirus e le pm10 in Pianura… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Come l'#Olanda è diventata un paradiso fiscale - lupacchiotta71 : RT @Gingio5: Borrelli esclude che ci siano stati casi di privilegiati per i tamponi per Covid. PALLE! Per calciatori, politici ecc. i tamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Come coronavirus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, Borrelli: “Prenotare le vacanze estive? Non so rispondere”

COSA SAPPIAMO DELLA MALATTIA – Il coronavirus in oltre un caso su 5 colpisce il cuore, con un quadro clinico molto simile a quello di infarto e scompenso cardiaco. Il virus può anche localizzarsi ...

Lettino, ombrellone... e plexiglass. Cercasi soluzioni per salvare il mare d'estate

Il distanziamento sociale - l’arma, secondo gli esperti, più efficace per evitare il contagio da coronavirus - dovrà essere rispettato anche al mare. Come? Mentre gli scienziati aprono alla ...

COSA SAPPIAMO DELLA MALATTIA – Il coronavirus in oltre un caso su 5 colpisce il cuore, con un quadro clinico molto simile a quello di infarto e scompenso cardiaco. Il virus può anche localizzarsi ...Il distanziamento sociale - l’arma, secondo gli esperti, più efficace per evitare il contagio da coronavirus - dovrà essere rispettato anche al mare. Come? Mentre gli scienziati aprono alla ...