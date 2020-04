Alex Del Piero scende in campo contro il coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alex Del Piero scende in campo contro il coronavirus e dona pasti all’ospedale pediatrico di Los Angeles. LOS ANGELES (STATI UNITI) – Alex Del Piero scende in campo in prima persona nella lotta al coronavirus e dona pasti all’ospedale pediatrico di Los Angeles. Come testimoniato dai social, l’ex capitano della Juventus si è recato al nosocomio americano con il suo staff del locale per portare del cibo ai bambini ricoverati. “Felice di aver portato – si legge sul post – insieme allo staff di @n10losangeles un piccolo contributo al Children’s Hospital Los Angeles“. Del Piero esalta l’Italia Intercettato dai microfoni di Rtl 102.5 Alex Del Piero ha avuto un pensiero per la sua Italia: “Quando sei fuori vedi tutto con occhi diversi, sia nel bene che nel male. Il messaggio che sta arrivando dal nostro Paese ... Leggi su newsmondo Italexit - un sondaggio evidenzia il crescente scontento degli Italiani nei confronti dell’UE

