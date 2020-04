Adriana Volpe Rompe il Silenzio sul Marito, Denver e Giancarlo Magalli! (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adriana Volpe è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e in maniera molto schietta e sincera ha detto la sua sul Marito, Roberto Parli, su Andrea Denver ed ancora una volta ha parlato dell’ex collega Giancarlo Magalli, con cui è noto ci sono stati dei problemi. Ecco tutto ciò che ha detto. La rivelazione della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata senz’altro Adriana Volpe, la conduttrice infatti è riuscita a mostrare un lato inedito di sé molto diverso da quello che i telespettatori erano abituati a vedere. In una recente intervista l’ex concorrente del reality ha parlato del Marito Roberto Parli, del suo rapporto con un altro concorrente Andrea Denver e soprattutto di Giancarlo Magalli. Innanzitutto ha smentito le voci di una presunta crisi matrimoniale con il Marito chiarendo: “Mio ... Leggi su gossipnews.tv Adriana Volpe | “Magalli non si è scusato - il mio futuro è Mediaset”

