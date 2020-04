Abusa e uccide bimba di 10 anni chiudendola viva in una piccola cassa | condannato alla

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La pena di morte è stata considerata la condanna più giusta per l’uomo che ha ucciso una bambina di 10in una, facendola soffocare a morte. John Michael Allen era statonel 2017 per omicidio colposo e abuso di minori dopo che aveva rinchiuso in unalaAme Deal, … L'articolodi 10in unapena di morte è apparso prima sul sito ViaggiNews.com