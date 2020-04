UEFA, per le coppe si punta a gare uniche in agosto (Di martedì 14 aprile 2020) La UEFA continua a lavorare per programmare l’ultima parte del calendario delle sue competizioni per club nella stagione 2019/20. L’obiettivo – in base all’evoluzione dell’emergenza Coronavirus – resta quello di portare a termine le competizioni, modellandole sulla base delle esigenze. Stando a quanto riportato da “Cadena Ser”, sarà il Comitato Esecutivo UEFA a decidere il … L'articolo UEFA, per le coppe si punta a gare uniche in agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza In Spagna sicuri : accordo ECA-UEFA per il calendario di Champions ed Europa League

