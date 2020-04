Piermario Morosini come Davide Astori | 8 anni fa morì per una patologia mai diagnosticata

(Di martedì 14 aprile 2020) Il 14 aprile 2012morì in campo durante la partita Pescara-Livorno del campionato di Serie B. Il calciatore collassò per un attacco cardiaco provocato da un'anomalia mai diagnostica: la cardiomiopatia aritmogena, la stessache portò al decesso di, capitano della Fiorentina.

Il cuore di Piermario Morosini collassò per una cardiomiopatia aritmogena mai diagnosticata. Morì a 25 anni e quel 14 aprile 2012 sembra ieri anche a distanza di 8 anni dalla tragedia che si consumò ...