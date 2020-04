Le trappole da evitare nella ricerca di un vaccino (Di martedì 14 aprile 2020) Anche se abbiamo disperatamente bisogno di un vaccino per il covid-19, i ricercatori avvertono che serve prudenza, o si rischia di fare più male che bene. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 14 aprile 2020) Anche se abbiamo disperatamente bisogno di unper il covid-19, itori avvertono che serve prudenza, o si rischia di fare più male che bene. Leggi

In particolare, i ricercatori vogliono evitare di innescare una reazione immunitaria, che può essere fatale, nota come immune enhancement. Un esempio di immune enhancement è dato dalla dengue, una ...

Ma i raduni digitali sono una liberazione o una trappola?

L’importante è evitare di ritrovarsi sopraffatti dalla socialità proprio nel momento in cui siamo tutti tappati in casa. Dopo il danno del Coronavirus, ci manca solo di subire questa beffa.

