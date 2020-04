“Ha lottato con dignità”, addio al Brigadiere Claudio Santoro (Di martedì 14 aprile 2020) Il Brigadiere Claudio Santoro non è riuscito a sconfiggere il coronavirus. Il suo quadro, complici problemi respiratori pregressi, si era aggravato con il passare dei giorni. Muore a 57 anni L’Arma dei carabinieri, con un post di cordoglio, dice addio a Claudio Santoro, un altro servitore dello stato portato via dal coronavirus. Si è spento … L'articolo “Ha lottato con dignità”, addio al Brigadiere Claudio Santoro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Terribile lutto per Matilde Brandi : “Hai lottato come un guerriero”

Morto Salvatore Ingiulla - medico in servizio nelle carceri Brescia : “Ha lottato come un guerriero” (Di martedì 14 aprile 2020) Ilnon è riuscito a sconfiggere il coronavirus. Il suo quadro, complici problemi respiratori pregressi, si era aggravato con il passare dei giorni. Muore a 57 anni L’Arma dei carabinieri, con un post di cordoglio, dice, un altro servitore dello stato portato via dal coronavirus. Si è spento … L'articolo “Hacon dignità”,alproviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Addio al Brigadiere Claudio Santoro, ucciso dal coronavirus a 57 anni: “Ha lottato con dignità” #14aprile - SumaLoredana : @fattoquotidiano Amico di chi? Lannutti ha sempre lottato contro le lobby bancarie, adesso lo scaricate? Ignoranti che non siete altro - ISovrano : Salutiamo una persona speciale che con la sua musica e la sua ironia ci ha fatto sorridere e stare bene.Amava canta… - gpaulesu : @riotta @lucianocapone @Giulio_Tremonti @Zeta_Luiss Se davvero ha lottato per gli eurobond senza riuscirci, avrebbe… - zitoGiuseppe2 : @bendellavedova @Linkiesta Questo tanto anni in politica ha fatto solo danni va come ha ridotto il paese questo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha lottato Francesca Schiavone e il tumore: «Mia mamma si è ammalata poco prima di me, ma è stata lei a darmi forza» Corriere della Sera