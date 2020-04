Europe Shine a Light in diretta su Rai1 sabato 16 maggio con Federico Russo e Flavio Insinna (Di martedì 14 aprile 2020) Federico Russo e Flavio Insinna Fumata bianca: Europe Shine a Light, l’evento sostitutivo dell’annullato Eurovision Song Contest 2020, andrà in onda su Rai 1 e Radio2 sabato 16 maggio 2020. Come accaduto con l’”originale” ESC, la versione nostrana del programma verrà commentata in diretta da Flavio Insinna e Federico Russo, mentre in radio sarà possibile ascoltare Gino Castaldo ed Ema Stokholma. A rappresentare l’Italia ci sarà, come previsto, Diodato con la sua Fai Rumore. Dato l’annullamento dell’Eurovision, dovuto all’emergenza Covid19, l’organizzazione della kermesse canora ha pensato di coinvolgere i cantanti selezionati per la competizione in un nuovo spettacolo condotto da Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley, i tre già designati dalla produzione per il festival vero e proprio. ... Leggi su davidemaggio Eurovision Song Contest diventa Europe Shine a Light - l’evento su Rai1 sabato 16 maggio

Diodato rappresenterà l’Italia a Europe Shine A Light

'Europe shine a light' su Rai 1 - Diodato rappresenta l'Italia (Di martedì 14 aprile 2020)Insinna Fumata bianca:, l’evento sostitutivo dell’annullato Eurovision Song Contest 2020, andrà in onda su Rai 1 e Radio2162020. Come accaduto con l’”originale” ESC, la versione nostrana del programma verrà commentata indaInsinna e, mentre in radio sarà possibile ascoltare Gino Castaldo ed Ema Stokholma. A rappresentare l’Italia ci sarà, come previsto, Diodato con la sua Fai Rumore. Dato l’annullamento dell’Eurovision, dovuto all’emergenza Covid19, l’organizzazione della kermesse canora ha pensato di coinvolgere i cantanti selezionati per la competizione in un nuovo spettacolo condotto da Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley, i tre già designati dalla produzione per il festival vero e proprio. ...

DiodatoMusic : Il 16 maggio parteciperò a “Europe Shine A Light”, il format pensato da @Eurovision per unire tutta Europa sotto la… - Raiofficialnews : #EuropeShineALight, il #16maggio una serata evento dalle 20:35 con 41 artisti, da remoto e senza gara, in diretta s… - Nu_animafragile : RT @DiodatoMusic: Il 16 maggio parteciperò a “Europe Shine A Light”, il format pensato da @Eurovision per unire tutta Europa sotto la bandi… - taniadl79 : RT @escitalia: Ci saranno anche l'Italia e Diodato, con la sua 'Fai rumore' a 'Europe Shine a Light', lo speciale in onda il 16 maggio al p… - PoisonRedips : RT @DiodatoMusic: Il 16 maggio parteciperò a “Europe Shine A Light”, il format pensato da @Eurovision per unire tutta Europa sotto la bandi… -