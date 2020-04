Coronavirus: come andremo al mare (se potremo andarci) (Di martedì 14 aprile 2020) «Questa estate andremo al mare»: lo ha detto il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Lorenza Bonaccorsi a Rainews24, spiegando che il comitato tecnico-scientifico nominato dal governo è al lavoro per valutare una serie di ipotesi che consentano, con adeguate misure di sicurezza, di non rinunciare anche alla spiaggia. Un annuncio che fa discutere, arrivato poche ore dopo l’invito della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a non prenotare le vacanze estive, mentre il Paese si prepara ad affrontare – non senza incertezze – la «fase 2» che consentirà un allentamento del lockdown. Ma mentre si attendono i pareri dei tecnici, gli imprenditori del settore iniziano a immaginare come potrebbe essere andare al mare ai tempi del Coronavirus. Leggi su vanityfair Coronavirus - come cambiano gli orari dei supermercati in base al nuovo decreto

Come potrebbe essere l’estate ai tempi del Coronavirus - box in plexiglass tra gli ombrelloni : “Così garantiamo la sicurezza e facciamo ripartire il Paese” [FOTO]

Luca Ward : "spot per coronavirus? Ho detto no"/ "Come si fa a dire andrà tutto bene?" (Di martedì 14 aprile 2020) «Questa estate andremo al mare»: lo ha detto il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Lorenza Bonaccorsi a Rainews24, spiegando che il comitato tecnico-scientifico nominato dal governo è al lavoro per valutare una serie di ipotesi che consentano, con adeguate misure di sicurezza, di non rinunciare anche alla spiaggia. Un annuncio che fa discutere, arrivato poche ore dopo l’invito della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a non prenotare le vacanze estive, mentre il Paese si prepara ad affrontare – non senza incertezze – la «fase 2» che consentirà un allentamento del lockdown. Ma mentre si attendono i pareri dei tecnici, gli imprenditori del settore iniziano a immaginare come potrebbe essere andare al mare ai tempi del Coronavirus.

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Come gli sversamenti di liquame dagli allevamenti provocano particolato a… - rubio_chef : MORTACCIVOSTRA! Sono stufo di avere ragione: ora che i soldi, dai magici paradisi fiscali, sono stati perfettamente… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre ? La correlazione tra la diffusione del Coronavirus e le pm10 in Pianura… - akakarolina : RT @Bufalenet: Il #complottista lo si riconosce così: non ha logica, né capacità di analizzare il dato che sciorina. Lo brandisce come una… - GjanFabjo : RT @fdragoni: Ci sono persone che campano solo del loro lavoro. Parrucchieri, ristoratori, negozianti, pasticceri, estetisti etc. Gli è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come sarà l'estate 2020? Come si andrà in spiaggia? E i viaggi? Corriere della Sera Coronavirus, “Riaprite Porta Palazzo: in ginocchio il mercato più grande d’Europa”

«Ci sono famiglie che stanno morendo di fame e non sanno come pagare cibo e spese di casa -dice Cesare Di Termini rappresentante degli ambulanti di piazza della Repubblica- Abbiamo mandato varie ...

Coronavirus in Toscana e a Firenze, le ultime notizie

Senza queste condizioni non si potrà riaprire. Dal momento che con il Coronavirus dovremo abituarci a convivere, per noi è sì importante il quando aprire, ma lo è ancor di più il come riaprire». Così ...

«Ci sono famiglie che stanno morendo di fame e non sanno come pagare cibo e spese di casa -dice Cesare Di Termini rappresentante degli ambulanti di piazza della Repubblica- Abbiamo mandato varie ...Senza queste condizioni non si potrà riaprire. Dal momento che con il Coronavirus dovremo abituarci a convivere, per noi è sì importante il quando aprire, ma lo è ancor di più il come riaprire». Così ...