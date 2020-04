Andrea Damante pubblica un video con Giulia De Lellis ma poi lo cancella | ecco la clip

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) Arrivano sempre più indizi sul ritorno di fiamma traDe, questa volta il deejay veronese hato unnelle Instagram Stories che lo ritrae insieme alla sua fidanzata. Poco dopo lo hato. Molti non hanno fatto in tempo a vederlo, ma le “bimbe dei damellis” sono riuscite a salvarlo.hato unin cui si allena insieme alla suasul terrazzo, pochi minuti dopo hato tutto ma le fans più accanite sono riuscite a registrarlo.ilto da: Per chi si fosse persa la storia del Dama.E comunque dai raga, magari vorranno farcelo sapere ufficiale in un altro modo o magari in un altro giorno quando si sentiranno di dirlo.A me personalmente basta che stiano insieme e che siano felici, ...