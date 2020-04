Al Nord polveri sottili e umidità Cofattori di diffusione del virus

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 14 aprile 2020) Se Sars-Cov-2, della famiglia dei corona, appartenente al pipistrello ha fatto quello si chiama salto di specie per arrivare all'uomo divenuto fonte di contagio, così laveloce delche sta facendo milioni di vittime nel mondo obbliga l'umanità ad un salto culturale ineludibile: smetterla di violentare l'ambiente per non subire, a stretto giro, gli effetti nocivi per la nostra salute e quella per le future generazioni.