Un posto al sole | puntate 13-17 aprile 2020 | Greta e Ferri distanti

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 13 aprile 2020) Cosa succerà nelledella soap partenopea Unal? La settimana che va dal 13 al 17vedràprotagonista. La donna proverà a riconquistarema verrà respinta. Come se non bastasse, Roberto le proporrà un accordo a dir poco sconvolgente. Marina si introietterà tra loro, complicando le cose. Intanto, Andrea proverà a riconquistare Arianna, anche se la giovane donna sarà intenzionata a partire e a non tornare sui suoi passi. Unaltrame settimanali: la decisione diNegli episodi in onda su Rai 3 la settimana prossima Renato sarà triste perché Niko non si è ricordato della festa del papà ma avrà una gradita sorpresa. Isabella intanto sarà sempre più pressante con il Del Bue, tanto che Andrea dovrà intervenire. Angela invece non ...