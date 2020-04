Lo sbadiglio letterario

(Di lunedì 13 aprile 2020) In questi giorni di reclusione non faccio altro che lavorare e sbadigliare, leggere e sbadigliare, cucinare e sbadigliare, telefonare e sbadigliare. E’ una questione di tempo; è sempre una questione di tempo. Marianne aveva trascorso l’intera vita a High Point Farm, nella grande vecchia casa popol

Ultime Notizie dalla rete : sbadiglio letterario

Il Foglio

In questi giorni di reclusione non faccio altro che lavorare e sbadigliare, leggere e sbadigliare, cucinare e sbadigliare, telefonare e sbadigliare. E’ una questione di tempo; è sempre una questione ...Coltivò la letteratura con la stessa passione con cui amò visceralmente la rivoluzione ... Perfino il moralismo, passando per l’abrogazione del “musonismo”, di quell’aria tetra che in taluni ambienti ...