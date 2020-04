Lievito madre: 3 modi semplicissimi per preparalo in casa. Scegli tu quale fare! (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Lievito madre, chiamato anche pasta madre, è una preparazione base che serve per fare il pane. Utilizzando tre ingredienti naturali, è possibile prepararlo in casa. Primo metodo: Lievito madre con il miele Gli ingredienti per fare il Lievito madre con il miele, sono: 1 cucchiaino di miele 50 ml di acqua 100 grammi di farina Le stesse dosi andranno ripetute per fare il rinfrescare l’impasto, trascorse 48 ore. Procedimento In un bicchiere con l’acqua, fare sciogliere il miele. Versare l’acqua in una ciotola con la farina ed impastare con un cucchiaino. Proseguire impastando con le mani, fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. Appoggiare il panetto nel bicchiere e coprirlo con pellicola alimentare. Fare riposare il panetto in un luogo buio per 48 ore. Trascorsi i due giorni rinfrescare una parte del panetto e lasciarlo ancora ... Leggi su pianetadonne.blog Siamo eroi in pigiama - batteremo il virus armati di lievito madre e telecomando

Lievito madre fai da te : come preparare in casa la pasta madre solo con acqua e farina

