Gianluca Vialli, arrivata la notizia che tutti aspettavano (Di lunedì 13 aprile 2020) Ha vinto la malattia Gianluca Vialli, il dirigente sportivo ha sconfitto il tumore, è stata dura ma ce l’ha fatta In un periodo così difficile sentire una buona notizia fa bene al cuore e fa crescere la speranza che le cose migliorino. E’ quello che sta provando Gianluca Valli, dirigente sportivo che ha vissuto un periodo molto brutto a causa della malattia. Vialli ha vinto la sua battaglia contro il tumore, che aveva annunciato egli stesso nel 2018 al Correre Della Sera. E’ stato lo stesso dirigente a dare la notizia e a raccontare quello che ha attraversato. Valli ha detto di aver concluso a dicembre due cicli di otto e nove mesi di chemioterapia. Non è stato facile per lui, e non solo fisicamente ma anche a livello mentale ha vissuto momenti bruttissimi. Tuttavia, è stato ben ricompensato e negli esami non è comparsa alcuna ... Leggi su kontrokultura Gianluca Vialli - dopo la chemio e i controlli ha vinto contro il cancro

Gianluca Vialli dura lotta contro il cancro oggi sto meglio

Gianluca Vialli dopo 17 mesi di chemio : «Non c’è più traccia del tumore» (Di lunedì 13 aprile 2020) Ha vinto la malattia, il dirigente sportivo ha sconfitto il tumore, è stata dura ma ce l’ha fatta In un periodo così difficile sentire una buonafa bene al cuore e fa crescere la speranza che le cose migliorino. E’ quello che sta provandoValli, dirigente sportivo che ha vissuto un periodo molto brutto a causa della malattia.ha vinto la sua battaglia contro il tumore, che aveva annunciato egli stesso nel 2018 al Correre Della Sera. E’ stato lo stesso dirigente a dare lae a raccontare quello che ha attraversato. Valli ha detto di aver concluso a dicembre due cicli di otto e nove mesi di chemioterapia. Non è stato facile per lui, e non solo fisicamente ma anche a livello mentale ha vissuto momenti bruttissimi. Tuttavia, è stato ben ricompensato e negli esami non è comparsa alcuna ...

SkySport : Gianluca Vialli e il tumore: 'Dopo 17 mesi non ci sono più segni della malattia' - LaStampa : Gianluca Vialli: “Ho vinto il tumore, non ci sono più i segni della malattia” - Eurosport_IT : Una notizia bellissima. Gianluca #Vialli verso la guarigione dal cancro e lo diciamo sottovoce anche se siamo così… - PieroRa61 : RT @SuperFede93: Dopo 17 mesi, Gianluca Vialli ha sconfitto il cancro al pancreas. Queste sono le notizie che fanno bene al cuore. ? - cuoreastrisce37 : RT @forumJuventus: Vialli: 'Dopo 17 mesi di chemioterapia ora i test non mostrano segni della malattia. Sono felice' ??? -