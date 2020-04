Eurobond vs Mes? Poco cambia Solo scappatoie dall’evidenza (Di lunedì 13 aprile 2020) La discussione Mes o Eurobond appare priva di utilità e del tutto fuorviante: nel primo caso si sarà Solo procrastinato ciò che non è più rinviabile, nel secondo si verificherà una eterodirezione del Paese (a nostro discapito probabilmente) Solo con un’opinione pubblica consapevole forse riusciremo a evitare una simile disastrosa e fuorviante alternativa, qualsiasi dalle due proposte alla fine prenda il sopravvento. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani "Non ci fidiamo del Mes - contro la crisi servono Recovery fund ed eurobond"

Gli eurobond sono la soluzione? No - e neanche il Mes. Piuttosto - il governo pensi ad investire prima di riaprire

