Emergenza Covid-19, due tamponi positivi in Irpinia (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che, su 152 tamponi analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19 2 tamponi, di cui: – 1, effettuato dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, su una persona residente nel Comune di Mercogliano; – 1, effettuato dall’AORN “Moscati” di Avellino, su una persona residente nel Comune di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. L'articolo Emergenza Covid-19, due tamponi positivi in Irpinia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Un posto al sole anticipazioni ed emergenza Covid-19 : repliche dal 13 al 17 aprile 2020

Emergenza Covid - ad Acerra un nuovo positivo e un guarito

Emergenza Covid-19 - il Cristo di Rio de Janeiro indossa per Pasqua il camice - così il Brasile ringrazia il personale sanitario impegnato in tutto il mondo (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica che, su 152analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Portici e dall’AORN “Moscati” di Avellino, sono risultatial-19 2, di cui: – 1, effettuato dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, su una persona residente nel Comune di Mercogliano; – 1, effettuato dall’AORN “Moscati” di Avellino, su una persona residente nel Comune di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi. L'articolo-19, dueinproviene da Anteprima24.it.

Tg3web : Dall'inizio dell'emergenza il personale sanitario è in prima linea per salvare vite. Oltre a chi lavora nei reparti… - Viminale : #Milano: migliaia di mascherine sequestrate dalla @poliziadistato. Le forze dell'ordine impegnate contro chi sfrutt… - ilfoglio_it : Il Covid non porterà al socialismo. L’aumento del debito pubblico è dettato dall’emergenza, scrive l'Economist (4/4) - savutoweb : Emergenza Covid-19. In Calabria prorogate le misure di contenimento. Rogliano resta zona rossa - arianonews : Emergenza Covid-19 Due casi di positività in irpinia -