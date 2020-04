Coronavirus, la Francia prolunga il lockdown. Macron: «Dall’11 maggio riapriremo progressivamente asili, scuole e università». Sono quasi 2 milioni i contagi nel mondo (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 118.623 le vittime e 1.905.935 i contagi da Coronavirus nel mondo, di cui 572mila negli Stati Uniti. Sono questi gli ultimi dati sulla pandemia registrati dalla Johns Hopkins University. In questi mesi la mappa è diventata un riferimento mondiale per i dati sulla diffusione del virus e ora ha aggiunto una sezione ad hoc per monitorare l’andamento negli Stati Uniti. Brasile Ansa/Rio de Janeiro, BrasileSono saliti a 23.430 i casi di Covid-19 in Brasile. Il numero dei morti è arrivato a 1.328 morti. Ad annunciarlo il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Le vittime sono state 105 nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 1.261. San Paolo continua a essere la città più colpita con 8.895 persone positive e 608 decessi. In una settimana, il numero dei casi ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Francia nessun grande evento fino a metà luglio. Rinviato il Tour de France

La Francia ha esteso le restrizioni per il coronavirus fino all’11 maggio

Coronavirus - le notizie dal mondo – La Francia prolunga il lockdown. Macron : «Dall’11 maggio riapriremo progressivamente asili - scuole e università» (Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 118.623 le vittime e 1.905.935 i contagi danel mondo, di cui 572mila negli Stati Uniti. Sono questi gli ultimi dati sulla pandemia registrati dalla Johns Hopkins University. In questi mesi la mappa è diventata un riferimento mondiale per i dati sulla diffusione del virus e ora ha aggiunto una sezione ad hoc per monitorare l’andamento negli Stati Uniti. Brasile Ansa/Rio de Janeiro, BrasileSono saliti a 23.430 i casi di Covid-19 in Brasile. Il numero dei morti è arrivato a 1.328 morti. Ad annunciarlo il ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Le vittime sono state 105 nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi contagi sono 1.261. San Paolo continua a essere la città più colpita con 8.895 persone positive e 608 decessi. In una settimana, il numero dei casi ...

enpaonlus : Coronavirus, Francia: si potrà uscire per adottare i cani e i gatti nei rifugi - Ilovepalermocalcio - rtl1025 : ?? #Macron: 'Dall'11 maggio riapriremo progressivamente asili, #scuole e #università'. La #Francia non era 'evidente… - SkyTG24 : Coronavirus, Macron: 'Confinamento prolungato fino all'11 maggio' - EspositoNa : RT @nomfup: Quello che hanno fatto in Cina e che stanno facendo in Francia #coronavirus - RenatoGianmarco : TGCOM: Coronavirus, Macron: 'L'epidemia sta rallentando, ma in Francia lockdown fino all'11 maggio' | Poi riaprono… -