Coronavirus | delegazione di medici e infermieri tunisini al Civile di Brescia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Inizierà a lavorare domani aladigiunti in Italia grazie alla collaborazione tra i due Stati. Il team è stato accolto dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Cristian Rizzi, dall'ambasciatore tunisino a Roma, dal console generale della Tunisia a Milano e dal neo prefetto di Varese, Franco Caputo. "Abbiamo ricevuto all'aeroporto di Malpensa un team di(tre) ed(quattro) altamente specializzati messi a disposizione dal Governo tunisino tramite l'ambasciatore e il console generale per aiutarci nell'emergenza del. Domani prenderanno servizio in ausilio di quelli già presenti per aiutare tutto il personale presente all'ospedale diche, da subito, è stato in prima ...