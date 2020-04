(Di domenica 12 aprile 2020) Era il posticipo serale della 29ª giornata, maha fatto male i conti. O forse, più semplicemente, non è riuscito ad abbandonare le sue vecchie abitudini. “Dalle mie parti – aveva affermato diverso tempo fa – i pranzi di ogni festività non sono pranzi normali, non durano un’ora o due. Si parte a mezzogiorno e si sta a tavole all’incirca 12 ore, con lunghe pause tra un pasto e l’altro. Chi si alza e se ne va prima del tempo rischia anche di essere cancellato dallo stato di famiglia”. Ed è per questo motivo che il tecnico delnon si presenta al match di Bergamo contro l’Atalanta. C’è il suo secondo, lui non può mancare alle, ma alto è il rischio di una multa da parte della società. Difatti, però, la squadra ne risente. ...

CalcioWeb : ?? #Gattuso allunga il pranzo di Pasqua e il #Napoli è assente, l’#Atalanta ringrazia. Ma c’è ancora l’incubo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso allunga

CalcioWeb

Con un allenatore come Gattuso, che vuole sempre giocare da dietro ... ha fatto buone gare con Carlo da seconda punta, per allungare la squadra, non ha fatto benissimo ma neanche malissimo come dite ...Come aiuteremo Gattuso sul mercato? L'abbiamo già fatto ... ha fatto buone gare con Ancelotti da seconda punta, per allungare la squadra, non ha fatto benissimo ma neanche malissimo come dite voi. E' ...