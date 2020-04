Cane corso azzanna e uccide bimbo di 8 mesi Lecce | mamma non è riuscito a fermarlo

MauriRocca : @SabaleroAgustin @NegriLucho Comprense un Cane Corso - MiamiMan305 : Cane Corso 2021 #Zeus - BiscioneA : Se certi genitori coglioni e irresponsabili che hanno bimbi piccoli, invece di prendersi un cane corso, sj prendono… - guidolivieri : @tommiwtf Io nel corso di una settimana ho sognato che moriva metà famiglia..cane incluso - BiscioneA : I genitori del bimbo super super mega COGLIONI, non si può tenere un cane corso e il bimbo solo nel guardino, è nor… -

Ultime Notizie dalla rete : Cane corso

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla tragedia registrata ieri a Tricase, provincia di Lecce, dove un cane corso ha ucciso un bimbo di 8 mesi. Come spiegano i colleghi del Corriere della Sera, la ...L'incidente si è verificato verso le 20.00 alla presenza della madre del piccolo e della nonna, forse in un attimo di disattenzione delle due donne. Indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire ...