Tenta di rapire bimbo a Porta di Roma. Fermata e rilasciata 28enne serba (Di sabato 11 aprile 2020) Un cittadina serba di 28 anni ha Tentato di rapire un bambino a Porta di Roma. L’episodio risale al 6 aprile, ma è stato riPortato solo ora. Ecco i fatti. Alle 19 dello scorso 6 aprile, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Fidene Serpentara di Roma, sono andti a via Pupella Maggio, nei pressi di un noto centro commerciale. Lì una donna avev segnalato il Tentativo di sequestro del figlio da parte di una donna. Drammatico il racconto della mamma del piccolo al commissariato di Polizia. Mentre stava passeggiando con il figlio in braccio, a un certo punto una donna che procedeva in senso contrario, con passo spedito si è diretta verso di lei, incurante delle disposizioni anti contagio, e raggiuntalaha strappato il bimbo dalla sue braccia dandosi alla fuga. La donna ha chiesto aiuto ma la strada era vuota, e con determinazione e disperazione ha ... Leggi su secoloditalia Roma - tenta di rapire un bimbo tenuto per mano dalla madre : denunciata una donna

Un cittadinadi 28 anni hato diun bambino adi. L'episodio risale al 6 aprile, ma è stato rito solo ora. Ecco i fatti. Alle 19 dello scorso 6 aprile, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Fidene Serpentara di, sono andti a via Pupella Maggio, nei pressi di un noto centro commerciale. Lì una donna avev segnalato iltivo di sequestro del figlio da parte di una donna. Drammatico il racconto della mamma del piccolo al commissariato di Polizia. Mentre stava passeggiando con il figlio in braccio, a un certo punto una donna che procedeva in senso contrario, con passo spedito si è diretta verso di lei, incurante delle disposizioni anti contagio, e raggiuntalaha strappato ildalla sue braccia dandosi alla fuga. La donna ha chiesto aiuto ma la strada era vuota, e con determinazione e disperazione ha ...

Avrebbe cercato di rapire un bimbo di 5 anni che stava facendo una passeggiata con la madre. Per questo una donna di 28 anni è stata denunciata a piede libero dalla polizia a Roma. L’episodio è ...

Tenta di sequestrare un minore: rintracciata dalla Polizia di Stato viene denunciata all’Autorità Giudiziaria. Erano le 19.00 dello scorso 6 aprile, quando gli agenti del Reparto Volanti e del ...

Avrebbe cercato di rapire un bimbo di 5 anni che stava facendo una passeggiata con la madre. Per questo una donna di 28 anni è stata denunciata a piede libero dalla polizia a Roma. L'episodio è ...