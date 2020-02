Marche: Pd verso candidatura sindaco Senigallia, stop Iv 'così si rompe tutto' (Di venerdì 28 febbraio 2020) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Il colpo di scena risale a ieri sera quando Luca Ceriscioli, il governatore uscente delle Marche e protagonista in queste ore di un duro scontro con palazzo Chigi sulle misure coronavirus, ha fatto uscire una nota in cui ha ufficializzato il passo indietro sulla ricandidatura alla guida della regione. Contestualmente Ceriscioli ha messo in pista Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche e sindaco uscente di Senigallia. Dopo l'uscita di scena dell'attuale presidente e quella della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che pure era tra i nomi più competitivi per la sfida con il centrodestra in campo con il parlamentare di Fdi, Francesco Acquaroli, sul tavolo restano essenzialmente due opzioni: il sindaco di Senigallia appunto e la candidatura 'civica' dell'ex-rettore Sauro Longhi. Domenica pomeriggio si riunirà ... Leggi su notizie

zazoomblog : Marche: Pd verso candidatura sindaco Senigallia stop Iv ‘così si rompe tutto’ - #Marche: #verso #candidatura… - TV7Benevento : Marche: Pd verso candidatura sindaco Senigallia, stop Iv 'così si rompe tutto'... - infoitinterno : Coronavirus, scuole chiuse: stop del Tar nelle Marche. Lombardia, Veneto e Friuli verso riapertura lunedì. Elenco d… -