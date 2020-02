Fiumi di droga importati in Italia con i corrieri ovulatori, smantellato gruppo nigeriano (Di venerdì 28 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTre cittadini nigeriani e uno del Niger sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti componenti di un’organizzazione criminale internazionale che avrebbe importato ingenti quantità di eroina e cocaina in Italia attraverso i cosiddetti “corrieri ovulatori”, ovvero uomini e donne che accettano di ingerire ovuli di droga dal peso di mezzo chilo a quasi 1,5 kg, in cambio di compensi che vanno dai 3000 ai 6000 euro, rischiando anche la propria incolumità personale; corrieri che viaggiano in aereo e che spesso vengono fermati e arrestati. Durante l’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono stati infatti arrestati 13 corrieri e sequestrati 368 ovuli per un peso complessivo di oltre circa 6 kg (di cui 4650 grammi di eroina e 1350 grammi di cocaina). L’inchiesta, che aveva già portato a 16 arresti nel novembre scorso, è ... Leggi su anteprima24

Fiumi di cocaina dalla Colombia a Catania : sequestrati 406 kg di droga - 7 misure restrittive : Blitz della Guardia di Finanza contro i componenti di un’associazione criminale internazionale di trafficanti di cocaina che operava tra Italia, Spagna, Messico e Colombia . Sono sette le misure restrittive , un fermo per due indagati e un ordine di arresto internazionale per altri cinque, in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza del comando Provinciale di Catania .Continua a leggere

Foggia - Fiumi di droga da Sud America e Albania : 22 arresti - smantellate due organizzazioni : smantellate due organizzazioni criminali tra loro collegate dedite al traffico internazionale di droga . Una era specializzata in traffico di marijuana dall' Albania , l'altra in traffico di cocaina dal Sud America attraverso l’Olanda e la Germania. "La città di Foggia rappresentava una vera e propria centrale operativa" hanno spiegato gli inquirenti.Continua a leggere

Fiumi di droga in Puglia dall'Olanda e dalla Germania - smantellate due organizzazioni italo-albanesi : 22 arresti : Le indagini partite da un omicidio avvenuto a Trani nel 2015. La droga partiva da Olanda, Germani e Albania e attraverso le rete degli albanesi arrivata in Puglia

