Traffico Roma del 11-02-2020 ore 09 | 00

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA Traffico IN CODA ANCHE PER LAVORI TRA TRIONFALE E L'AURELIA E DI NUOVO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA'. SULLA TANGENZIALE E QUI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN ENTRATA ALLA CAPITALE IN CITTÀ RALLENTAEMTNI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO E CODE PER Traffico SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L'AEROPORTO DELL'URBE ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO SIT-IN DI PROTESTA NELLA TARDA OGGI IN VIA MOLISE DALLE 10 ALLE 14 NEI PRESSI DEL MINISTERO PER LO ...

