Sorpresa: la Lega cambia idea sugli aumenti di stipendio della giunta in Piemonte (Di martedì 11 febbraio 2020) «Alla luce delle polemiche strumentali generate in questi giorni a mezzo stampa, che stanno provocando il fraintendimento da parte dell’opinione pubblica della ratio alla base di questa proposta, come Gruppo consiliare della Lega abbiamo ritenuto opportuno di ritirare l’articolato in questione, pur rivendicandone l’assoluta legittimità e la necessità di un correttivo a una disposizione che riteniamo ingiusta». Alla fine dopo tre giorni di critiche e polemiche la proposta di aumentare di mille euro lo stipendio della giunta regionale del Piemonte è stata rimessa nel cassetto. E alla fine la Lega rimette tutto nel cassetto A darne l’annuncio è stato Alberto Preioni, il consigliere regionale leghista che aveva avanzato la proposta di legge, che su Facebook ha scritto che il gruppo della Lega in consiglio regionale aveva deciso di ritirare il la proposta di legge. Ma il passo indietro ... nextquotidiano

returnofthema13 : RT @neXtquotidiano: Sorpresa: la #Lega cambia idea sugli aumenti di stipendio della giunta in Piemonte - Noovyis : (Sorpresa: la Lega cambia idea sugli aumenti di stipendio della giunta in Piemonte) Playhitmusic -… - lore944 : RT @neXtquotidiano: Sorpresa: la #Lega cambia idea sugli aumenti di stipendio della giunta in Piemonte -