Prezzi benzina, diesel e gpl: quiete sulla rete carburanti (Di martedì 11 febbraio 2020) quiete sulla rete carburanti italiana: le compagnie continuano a tenere fermi i Prezzi raccomandati. Pezzi praticati sul territorio senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,559 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,560 a 1,574 euro/litro (no logo 1,548). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,449 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,450 a 1,464 euro/litro (no logo 1,435). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,704 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,665 a 1,782 euro/litro (no logo 1,600), mentre per il diesel la media è di 1,596 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,561 e 1,685 euro/litro (no ... meteoweb.eu

