“Non è facile”. Ashley Graham mostra con onestà ciò che accade al corpo di ogni mamma (Di martedì 11 febbraio 2020) È una mamma felice, Ashley Graham. Ma è anche una mamma che, orgogliosa e forte, mostra il suo corpo al mondo dopo il parto. “La nostra vita è cambiata in meglio”, aveva detto la modella plus size, dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, il 18 gennaio scorso. Ma “non è tutto rose e fiori”, assicura nel suo ultimo post Instagram. “Dopo tutti questi anni nella moda, non avrei mai potuto immaginare che la biancheria intima usa e getta sarebbe il mio capo di abbigliamento preferito, ma eccoci qui!”, ha scritto la neo-mamma del piccolo Isaac Menelik Giovanni Ervin.Ashley Graham ha sottolineato: “Nessuno parla del recupero e della guarigione attraverso cui le nuove mamme devono passare, ha scritto Graham. E afferma: “Non è facile”″È incredibile la quantità di ostacoli ... huffingtonpost

