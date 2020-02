Neapolitan Jazz a Palazzo Venezia ed omaggi a Pino Daniele (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’ appuntamento con I Quartieri Jazz è per sabato 15 Febbraio alle 21.30 a Palazzo Venezia, nel cuore di Napoli. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. La location è “quell’angolo di Napoli cui il filosofo Benedetto Croce, parlando di Palazzo Filomarino, ove egli abitava, fa ripetutamente cenno in quanto si trattava dell’edificio confinante. Croce lo chiama, appunto, il napoletano Palazzo di Venezia” (via Benedetto Croce, 19 nei pressi di piazza del Gesù). Durante il tragitto nell’arte a fare da accompagnamento il Jazz made in sud, ma contaminato con suggestioni da tutto il mondo…un sound ricco, con contaminazioni Partenopee, latin Jazz, un file rouge Jazzistico, un pizzico di Francia ed una emozionante e gioiosa malinconia tutta Napoletana. Oltre ... anteprima24

