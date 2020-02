Gazzetta: il lavoro di Gattuso oggi è discutibile, come le scelte fatte contro il Lecce (Di martedì 11 febbraio 2020) La sconfitta con il Lecce ha minato quel poco di fiducia che il Napoli aveva raccolto nelle ultime tre gare vincenti. Adesso per Gattuso è arrivato il momento di mettersi di muovo al lavoro, ma soprattutto di non sbagliare più come dice Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha sbagliato le sue scelte nell’ultima gara Dettate, probabilmente, dalla fretta di ritrovare Kalidou Koulibaly, rientrato dopo 2 mesi di assenza, insieme all’altro centrale, Nikola Maksimovic. Loro due sono stati disastrosi Non è semplice tenere fuori giocatori come Koulibaly, ma il Napoli aveva dimostrato di giocare bene con Manolas e Di Lorenzo centrali. Sono queste scelte che Gattuso non deve più sbagliare. Adesso è il momento di pensare seriamente al futuro e per farlo bisogna salvare il presente Gattuso deve convincersi che questo Napoli dovrà ragionare da provinciale, anche se non ne ... ilnapolista

