Antonio Cassano battuto dal fisco: in ballo 263mila euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Una vicenda border line, in cui – è opportuno sottolinearlo – Antonio Cassano non ha agito in malafede. L’attaccante del Bari, della Roma, dell’Inter, del Milan e della Sampdoria (tra gli altri) aveva un contenzioso aperto con il fisco di 263mila euro. Sarebbe stata una tassazione su alcuni benefit che il fuoriclasse di Bari Vecchia avrebbe ricevuto quando giocava con la Roma, alla corte di Fabio Capello. Secondo i giudici tributari di Bari c’erano delle perplessità sul fatto che il talento calcistico italiano avrebbe dovuto pagare questi soldi. LEGGI ANCHE > Hanno mandato via Antonio Cassano, questa volta da Tiki Taka Antonio Cassano e la sentenza della Cassazione su alcune tasse Ma l’agenzia delle entrate è andata avanti per la sua strada e ha portato la questione sin davanti alla Corte di Cassazione, che ha dato ragione al fisco. Adesso, in ... giornalettismo

