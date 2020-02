Sandro Abate, il capitano lancia l’appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno di voi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Non è un bel momento per la Sandro Abate Avellino. La formazione irpina è reduce da quattro sconfitte di fila. L’ultima contro i vice campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone. La società dalla sua, nei giorni, scorsi è corsa ai ripari per rinforzare la rosa di mister Marcelo Batista. Il tecnico carioca potrà contare su Francisco Martinez Villalba (laterale offensivo) e Damian Mareco Galeano (laterale difensivo), entrambi provenienti dal Cerro Porteño. Elementi che arriveranno in Irpinia il prossimo 22 febbraio dopo la tournée in Giappone. Domani sera Abate e soci affronteranno al Pala Cercola la Colormax Pescara. Sfida chiave per la Sandro Abate Avellino. Alla vigilia il capitano Massimo Abate lancia l’appello ai tifosi: “In un momento sportivo complicato, si inverte tendenza soltanto con ... anteprima24

