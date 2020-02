Lutto a Montichiari: 44enne madre di tre figli muore per una polmonite batterica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lutto a Vighizzolo, frazione di Montichiari in provincia di Brescia, per la prematura scomparsa della 44enne Roberta Valgiovio. La donna, sposata e madre di tre figli, era stata ricoverata dieci giorni fa all'ospedale di Desenzano del Garda per una polmonite batterica. Sabato le sue condizioni di salute si sono aggravate e la donna è morta. Oggi pomeriggio i funerali nel duomo di Montichiari. fanpage

Lutto Montichiari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lutto Montichiari