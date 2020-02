Geografia delle Emozioni: Zehu (Di lunedì 10 febbraio 2020) Zehu, nella mia lingua vuol dire basta. È finita. Si può cominciare a tirare le somme. O a ricordare com’è iniziata. Esattamente un anno fa ho ricevuto una mail dal direttore di Vanity Fair Italia. Mi proponeva di pubblicare una rubrica. Racconti brevi, in ordine alfabetico. Settimanale. Intendevo rispondere, «Grazie mille, ma non è il caso. Di solito non faccio cose del genere». Ma poi ho pensato: è proprio la ragione per dire di sì. Durante quest’anno grazie alla rubrica sono stato uomo, e anche donna. Sposato, e anche divorziato. Traditore, e anche fedele. Vecchio. E bambino. Italiano. E anche americano. E anche sudafricano. Forse è proprio per questo che scrivo. Per essere chi non sono. Vivere la vita che non vivo. Forse è per questo che leggiamo. Durante la mia ultima visita in Italia ho incontrato voi, lettori della rubrica. Vi siete presentati nelle librerie. Per strada. ... vanityfair

