Domenica in, signora del pubblico attacca Selvaggia Lucarelli: «Vai bene con Tina Cipollari» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata ospite come opinionista a Domenica In nella puntata speciale su Sanremo. La giornalista non ha usato parole tenere nei confronti di alcuni giovani cantanti stroncando Achille Lauro, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti. Il pubblico in sala non ha gradito i suoi commenti e l’ha fischiata più volte finché una donna si è alzata in piedi urlandole contro. Mara Venier ha invitato la signora ad avvicinarsi per spiegare le sue ragioni. “Lei attacca sempre tutti sti ragazzi, sta bene con Tina” ha detto la donna. “Ma Tina Cipollari? Io amo Tina e Gemma!” ha esclamato divertita Mara. Insomma, un’inattesa dose di trash anche a Domenica In che ha fatto impazzire il popolo dei social. attualitavip.myblog

trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - compagna : @stanzaselvaggia Ho visto domenica in e' stato molto maleducato un artista dovrebbe accettare le critiche perche' d… - ClioBrx : Domenica In, la signora del pubblico si alza e insulta Selvaggia Lucarelli: gelo all'Ariston… -