Coronavirus: entrambi i figli coppia infetta di Taiwan sono positivi (Di lunedì 10 febbraio 2020) entrambi i figli della coppia di Taiwan con diagnosi di Coronavirus giunta al ritorno da un viaggio in Italia, sono risultati positivi al test. Anche il secondo figlio, dopo la conferma di ieri per il primo, è stato contagiato. Lo si apprende da fonti regionali della Toscana a cui risulta che il ministero della Salute di Taiwan avrebbe comunicato la positivita’ al Coronavirus anche dell’altro figlio della coppia. Il primo figlio e’ stato messo in quarantena, in ospedale, venerdi’ scorso.L'articolo Coronavirus: entrambi i figli coppia infetta di Taiwan sono positivi Meteo Web. meteoweb.eu

