Calciomercato Napoli, Dries Mertens non si sta accordando con altre squadre (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dries Mertens è ancora alle prese con il rinnovo del contratto. Il suo rapporto lavorativo col Napoli scadrà a giugno, quindi fra pochissimi mesi. Il problema risiede solo nell’ingaggio. Le richieste del giocatore continuano ad essere elevatissime. Il club azzurro non offrirebbe più di 5 milioni. Da ultratrentenne, però, il belga vuole riuscire a strappare l’ultimo contratto eccellente della carriera. L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato dunque anche di questa situazione. “Mertens è un giocatore che piace all’Inter, così come alla Roma. Lui potrebbe firmare con un altro club anche oggi, se non lo ha ancora fatto e perché evidentemente ci sono ancora possibilità che possa trovare un accordo con il Napoli. Per quanto riguarda Callejon, invece, mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara ed a fine stagione le ... calciomercato.napoli

