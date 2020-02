Austria, medico accusato di abusi sessuali su 109 giovani pazienti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Orrore in Austria, dove i media locali riportano che un medico sarebbe stato accusato di abusi sessuali su centinaia di pazienti. La maggior parte di questi sarebbero stati minorenni: il paziente li persuadeva che tali abusi erano parte della visita medica. abusi sessuali su 109 ragazzi Stando a quanto appena rivelato da alcuni media Austriaci, la polizia avrebbe accusato un urologo di 57 anni di aver “abusato sessualmente di 109 ragazzi e giovani nel corso di quasi 20 anni“. Le accuse sarebbero state rivelate proprio oggi in un comunicato della Procura di Wels, cittadina dell’Alta Austria.A rendere ancora più drammatica la notizia è che le vittime sarebbero per la maggior parte minorenni. Le fonti riportano che oltre 40 avrebbero meno di 14 anni. Il caso sembra ricordare gli orrori emersi in Francia, dove un altro medico avrebbe abusato di oltre 250 piccole vittime. Gli abusi ... thesocialpost

