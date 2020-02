You 3 è già in produzione: la nuova stagione sarà su Netflix a dicembre 2020? (Di domenica 9 febbraio 2020) Poco dopo l'ufficializzazione da parte di Netflix, che ha rinnovato la serie per una terza stagione, la macchina produttiva si è già messa in moto per realizzare i dieci nuovi episodi di You 3. La serie sullo stalker e serial killer Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, ha superato ogni aspettativa in termini di visualizzazioni in streaming, rientrando tra le più viste del 2018 e del 2019 in Italia e non solo, nonostante sia stata rilasciata solo a 5 giorni dalla fine dell'anno. Nessuna sorpresa, dunque, quando la serie è stata rinnovata ulteriormente da Netflix a gennaio, nonostante non manchino critiche più che fondate all'impianto narrativo di una serie che pretende di trattare il tema della violenza di genere nei rapporti sentimentali e dà poca o nessuna voce alle vittime, concentrandosi solo sul carnefice (qui la nostra recensione della seconda stagione). I tempi ... optimaitalia

