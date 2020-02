Tempesta Ciara, la Francia chiude la Tour Eiffel per forte vento (Di domenica 9 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio La Tempesta Ciara si è abbattuta anche sulla Francia. Chiusa la Tour Eiffel per ragioni di sicurezza legate a forti raffiche di vento. Voli cancellati in Gran Bretagna e disagi in Germania La Tempesta Ciara, che dalle prime ore di questo pomeriggio si è abbattuta sui paesi del Nord Europa, ora minaccia anche la Francia con raffiche di vento oltre i 160 chilometri orari. Per questo motivo, la Tour Eiffel sarà inaccessibie fino al miglioramento delle condizioni meteorelogiche. Ad annunciare la chiusura del monumento parigino è stata la società che ne gestisce la cura e manutenzione con un annuncio pubblicato su twitter nella serata di domenica 9 febbraio. "A causa dei forti venti e come misura di sicurezza - si legge nel post - la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa". En raison des vents violents et par mesure de sécurité, la #TourEiffel est fermée pour le ... ilgiornale

repubblica : La tempesta Ciara si abbatte sull'Europa. La Francia chiude la Tour Eiffel [aggiornamento delle 19:19] - MediasetTgcom24 : Maltempo in Europa, chiusa la Tour Eiffel a causa della tempesta Ciara #maltempo - Agenzia_Ansa : Vento e pioggia, la tempesta #Ciara sferza il nord Europa -