Scherma, Coppa del Mondo 2020: gli spadisti azzurri volano in finale a Vancouver e a Tokyo 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Italia della spada maschile vola a Tokyo 2020. Decisiva la qualificazione alla finale della prova a squadre di Coppa del Mondo di Vancouver da parte del quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini. Non ha gareggiato Marco Fichera: “In accordo con lo staff medico e tecnico federale, vista l’alta percentuale di rischio di una ricaduta più grave, rimango fermo e potrò solo aiutare i miei compagni da fuori in questa gara – ha scritto sui social l’azzurro, giustificando la scelta –. Farò di tutto per tornare al 100% il prima possibile. Mi dispiace tantissimo ma nella vita bisogna saper prendere le scelte giuste nell’interesse di tutto il gruppo”. Il cammino dell’Italia è iniziato negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Danimarca per 45-32 e poi successivamente per 38-35 nei quarti ... oasport

