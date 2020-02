Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo: un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata. Tra i diversi appuntamenti, nella mattina di lunedì 10 febbraio, ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e, a seguire, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi e dell’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.L'articolo Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo: un programma di iniziative per conservare e rinnovare la memoria Meteo Web. meteoweb.eu

LegaSalvini : Aiutiamo Roma a tornare Capitale! Amici Romani, il Capitano vi aspetta: ? DOMENICA 16 FEBBRAIO > ORE 16.30 > Palaz… - matteosalvinimi : Questa mattina, a Roma, paralizzata una linea ferroviaria per “indisponibilità del personale Atac”, lasciando a pie… - virginiaraggi : Stiamo sostituendo e mettendo in sicurezza i giochi all’interno dei parchi di Roma. È un tema che mi sta a cuore e… -