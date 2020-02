Posticipo Serie A, Inter-Milan 4-2

Con un super secondo tempo,l'batte ilin rimonta (da 0-2 a 4-2) e aggancia la Juve in vetta. Gran inizio. Al 9' palo di Calhanoglu. Rossoneri avanti al 40': da Castillejo a Ibrahimovic, sponda per il tocco vincente di Rebic. Al 46' Diavolo sullo 0-2: corner Castillejo, girata di Kessie per Ibra che,solissimo,batte Padelli. Nel 2° tempo reazione: al 51' accorcia Brozovic con un gran sinistro, al 53' pareggia con Vecino,al 70' completa la rimonta con De Vrij e infifine Lukaku firma il 4-2 finale al 93'.(Di domenica 9 febbraio 2020)