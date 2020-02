Gazzetta: Milik e Mertens si giocano un posto contro il Lecce (Di domenica 9 febbraio 2020) Un unico dubbio secondo la Gazzetta dello Sport per la formazione che scenderà in campo al San Paolo questo pomeriggio contro il Lecce, quello in attacco tra Milik e Mertens. In tutti gli altri reparti dovrebbero essere confermati i giocatori titolari della scorsa partita con le uniche novità di Ospina in porta al posto di Meret e Politano che rileva Callejon sulla destra in attacco. Il rientro in rosa dell’attaccante belga ha crea la rivalità tra i due. Mertens in più ha uno stimolo tutto personale, il suo record da battere. Mentre il polacco assicura maggiore presenza fisica in area Al momento, Milik dovrebbe essere il titolare, oggi, per poi lasciargli il posto, mercoledì sera, nella semifinale di andata di coppa Italia, che il Napoli giocherà a San Siro, contro l’Inter. Si tratta di un’ipotesi, perché l’allenatore potrebbe anche invertire le cose. L'articolo Gazzetta: Milik ... ilnapolista

