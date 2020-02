Tragedia a Ivrea, donna travolta e uccisa da un’auto (Di domenica 9 febbraio 2020) Grave incidente stradale a Ivrea. Auto investe due donne: una è morta mentre l’altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Ivrea – Grave incidente stradale nella serata di sabato 8 febbraio 2020 a Ivrea. Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Grave la nipote che si trovava con lei. La 39enne è stata trasportata in codice rosso in ospedale e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Ricoverata anche la conducente della vettura che si trova sotto shock ma è fuori pericolo. Nelle prossime ore gli inquirenti la interrogheranno per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente. Incidente stradale a Ivrea, donna investita e uccisa L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di sabato 8 febbraio 2020. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la conducente ha perso il controllo ... newsmondo

