Strage sulle strade: due morti alle porte di Roma, altri due ad Albiano Magra (Di sabato 8 febbraio 2020) Incidenti stradali, due persone hanno perso la vita in uno scontro tra una macchina e un autocarro alle porte di Roma. Due giovani sono morti ad Albiano Magra. Quattro giovani hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti tra il 7 e l’8 febbraio. Due persone hanno perso la vita alle porte di Roma in un incidente con un tir, mentre due giovani sono morti ad ad Albiano Magra, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è andata a schiantarsi contro un muro. Incidenti stradali, due morti a Colonna, alle porte di Roma Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Casilina all’altezza di Colonna, alle porte di Roma. Intorno alle sei e trenta del mattino, l’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata con una bisarca (l’autocarro a due piani sovrapposti utilizzato per il trasporto di autoveicoli). Nell’automobile c’erano tre ... newsmondo

NewsMondo1 : Strage sulle strade: due morti alle porte di Roma, altri due ad Albiano Magra - BianchiLuigia : RT @Riccardo_Bocca: Contro la violenza sulle donne. È in corso una strage e i carnefici sono uomini. Grazie a #Sanremo2020 per urlarlo con… - giucalvelli : #Frecciarossa #Lodi si schianta a 280 Km/h morti i due macchinisti. Sembra a causa di uno scambio in posizione erra… -