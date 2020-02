Spagna, Vox propone la possibilità di veto dei genitori sui corsi scolastici “moralmente controversi”: c’è anche l’educazione sessuale (Di sabato 8 febbraio 2020) Dibattito accesissimo nel mondo politico e scolastico spagnolo riguardo al cosiddetto pin parental. Il provvedimento, uno dei punti chiave della campagna elettorale del partito di destra Vox, consiste in un “veto” che i genitori possono imporre alle scuole sulla partecipazione dei figli ad attività scolastiche riguardo “questioni morali socialmente controverse”, come il femminismo o l’educazione sessuale. L’espressione pin parental deriva da un’opzione offerta da varie piattaforme di intrattenimento video che consente di bloccare contenuti di natura esplicita che i genitori non reputano appropriati per i propri figli. Vox ha così traslato il concetto di ‘controllo parentale’ al contesto scolastico. Il partito ha pubblicato sul suo sito web le istruzioni per i genitori sulla compilazione e la consegna del documento nelle scuole frequentate dai figli. E riporta che ... ilfattoquotidiano

