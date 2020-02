‘Sanremo 2020’, le polemiche non finiscono mai: Loredana Bertè polemica sul concerto di Campovolo, la stoccata di Asia Argento e la risposta di Laura Pausini! (Di sabato 8 febbraio 2020) Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo hanno fatto il loro ingresso sul palco Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa Toffoli, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia ed Emma Marrone per promuovere l’evento che le vedrà coinvolte all’Arena Campovolo il 19 settembre 2020; nello specifico stiamo parlando di un concerto contro la violenza sulle donne dal titolo ‘Uno. Nessuno. Centomila’ il cui ricavato sarà destinato ai centri antiviolenza. Questo evento però ha scatenato la delusione di Loredana Bertè che non è stata coinvolta al concerto, nonostante in passato sia stata lei stessa ad organizzare eventi del genere, come ‘Amiche in Arena’ nel 2016; la cantante ha voluto manifestare il suo dispiacere tramite social con queste parole: Verona 19/09/2016- Reggio Emilia 19/09/2020. In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Centomila”. La ... isaechia

‘Sanremo 2020’ - continua il Festival dei record di Amadeus e Fiorello : gli ascolti della quarta serata e il confronto con le edizioni passate : Si riconferma ancora una volta il grande successo di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo: in quest’edizione di record che ha registrato numeri importanti in termini di audience, la quarta serata della kermesse canora ha confermato il gradimento del pubblico che continua a seguire il Sanremo con grande interesse. Sono stati 9.504.000, infatti, gli spettatori incollati davanti al piccolo schermo di RaiUno, mentre lo share è stato ...

‘Sanremo 2020’ - quarta serata : Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte - Morgan e Bugo squalificati dopo l’improvviso abbandono del palco - la (finta) caduta di Ghali spaventa la platea. La classifica decreta che… : E’ giunta alla quarta puntata la settantesima edizione del Festival Di Sanremo, condotto questo anno da Amadeus e che sta raccogliendo davanti al televisore un numero veramente cospicuo di telespettatori come confermano i vari resoconti auditel (QUI, QUI, QUI per tutti i dettagli). La kermesse canora si è aperta con l’esibizione delle Nuove Proposte e sul palco dell’Ariston si sono ritrovati faccia a faccia i precedenti quattro ...

‘Sanremo 2020’ - la quarta serata : commenti a caldo : Alle 20.40, su RaiUno, la prima serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici. Ascolteremo tutti i 24 Big in gara e verrà decretata la canzone vincitrice nella sezione Nuove proposte, la votazione avverrà tramite sistema misto. A votare saranno la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presenti al ...

Dopo giorni di polemiche è tornato il sereno tra Fiorello e Tiziano Ferro :

‘Sanremo 2020’ - non si placa la querelle tra Tiziano Ferro e Fiorello che dichiara : “Mi ha scatenato contro l’odio - ho ricevuto insulti tremendi” : Continuano a non placa rsi le polemiche che ruotano attorno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le scuse di Tiziano Ferro per una frase che ironicamente ha pronunciato nei confronti di Fiorello , ovvero“È l’una Amadeus, potemo fa’ qualcosa domani? Hashtag # Fiorello StatteZitto” (ve ne avevamo parlato QUI) oggi a prendere la parola, intervistato da Selvaggia Lucarelli è stato proprio lo showman; il tutto è partito da un articolo ...

‘Sanremo 2020’ - gli ascolti della terza serata e il confronto con le edizioni passate : E’ andata in onda ieri sera un’altra puntata della kermesse canora sanremese che con la sua settantesima edizione condotta da Amadeus si sta confermando serata dopo serata un vero e proprio successo televisivo. Ieri sera infatti Il Festival di Sanremo ha conquistato 9.836.000 spettatori per uno share pari al 54,5%. Quello che è stato raggiunto è un risultato che va a scavalcare dal podio al Festival del 2018 di Claudio Baglioni, ...

‘Sanremo 2020’ - terza serata : vince la cover di Tosca - affascinate monologo di Roberto Benigni - Mika emoziona cantando Fabrizio De André. : E’ stato il Direttore artistico Amadeus ad aprire la terza serata del settantesimo Festival di Sanremo promettendo una serata ‘ricca di storia’, infatti poco dopo ha introdotto la kermesse di questa sera che vedrà protagonisti i 24 Big in gara cimentarsi in delle cover che riguarderanno i brani del repertorio della storia del Festival di Sanremo; per la realizzazione delle cover gli artisti in gara hanno avuto la possibilità di farsi ...

‘Sanremo 2020’ - arrivano le scuse di Tiziano Ferro dopo la polemica per la sua battuta su Fiorello : Incredibile ma vero ma anche Tiziano Ferro è finito nel mirino delle polemiche sanremesi! Ieri sera, infatti, il cantautore di Latina è tornato sul palco dell’Ariston per presentare un medley con alcuni dei suoi più grandi successi all’1 passata, e scherzando con Amadeus gli è uscita una frase destinata a non passare inosservata: “È l’una Amadeus, potemo fa’ qualcosa domani? Hashtag # Fiorello StatteZitto“. Una ...

‘Sanremo 2020’ - la terza serata : commenti a caldo : Alle 20.40, su RaiUno, la terza serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. I 24 Big in gara si esibiranno nelle cover di alcuni celebri brani del passato: con Elodie ci sarà Aeham Ahmad, con Elettra Lamborghini Myss Keta, con Raphael Gualazzi Simona Molinari, con Alberto Urso Ornella Vanoni, con Marco Masini ci sarà Arisa, e poi ...

‘Sanremo 2020’ - due ex fidanzati gareggiano uno contro l’altra sul palco dell’Ariston! Ecco di chi si tratta : Non solo musica sul palco dell’Ariston! Quest’anno il Festival di Sanremo si tinge anche di rosa, perché due dei cantanti in gara sono stati fidanzati . Si tratta di Levante e Diodato, che sono stati insieme dal 2017 al 2019, ma non hanno mai rivelato più di tanto del loro amore ai giornali di gossip. L’ex giudice di X Factor, alla sua prima esperienza sanremese dopo che in passato è stata bocciata ben due volte (nel 2013 e ...

‘Sanremo 2020’ - Diletta Leotta si difende dopo le critiche ricevute nella serata di apertura. Interviene anche la madre : dopo le critiche che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni per il suo monologo sulla bellezza a Sanremo durante la prima serata (come vi avevamo raccontato in QUESTO post), oggi Diletta Leotta si è difesa ospite a Storie Italiane su Rai Uno, in collegamento dalla città ligure e ha puntualizzato alla conduttrice Eleonora Daniele: Non volevo suscitare né critiche , né polemiche, ma raccontare alcune cose che nella vita mi sono successe per ...

‘Sanremo 2020’ - Elodie Di Patrizi svela cosa si sono dette lei ed Emma Marrone e racconta della telefonata con Mahmood dopo la prima esibizione al Festival! : Si è esibita martedì, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo Elodie Di Patrizi con il brano Andromeda e proprio in quell’occasione ha incontrato la cantante Emma Marrone che è stata ospite del Festival nella stessa sera. Le due si erano conosciute in occasione del talent Amici di Maria De Filippi in cui Emma era la coach di Elodie ma dopo una collaborazione iniziale si erano allontanate (come vi avevamo racconta to in ...

‘Sanremo 2020’ - Morgan minaccia di non esibirsi stasera sul palco dell’Ariston : le sue motivazioni e la replica di Amadeus : Si scrive Sanremo, si legge polemiche! Ormai non è più una novità che il Festival della Canzone italiana sia accompagnato da critiche, contestazioni e chi più ne ha più ne metta. Quasi ci stupiremmo del contrario, dato che – come successo anche quest’anno – le polemiche partono solitamente già settimane prima che la kermesse canora prenda il via. A volte, però, le diatribe intorno al Festival sono alimentate anche dagli stessi ...

‘Sanremo 2020’ - gli ascolti della seconda serata : per Amedeus e Fiorello lo share più alto dal 1995 : Dopo l’ottimo esordio della prima serata, la settantesima edizione del Festival di Sanremo continua a crescere negli ascolti tanto che la ieri sera ha conquistato 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share. Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 11.906.000, 41,93%, la prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato 12.841.000, 52,50% e la seconda 5.482.000, 56,09%. Si tratta dello share più alto degli ultimi anni, anche se su ...

