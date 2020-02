NCIS 16 prende il posto di FBI 2 con Blue Bloods 9: quando andranno in onda i nuovi episodi? (Di sabato 8 febbraio 2020) Programmazione ballerina quella di questa settimana sulle reti della tv pubblica per via di Sanremo 2020. Anche Rai2 si piega allo strapotere del Festival e lascia a casa FBI 2 che non va in onda oggi, 8 febbraio, e sembra che farà lo stesso anche la prossima settimana, sabato 15 febbraio.Gli amanti del crime e della loro serata su Rai2, però, non devo preoccuparsi visto che FBI 2 non lascerà il suo posto vuoto bensì lo cederà a NCIS 16 con ben due episodi dal titolo "Fuoco amico" e "Dove eravamo rimasti" in cui la squadra è chiamata a indagare sul ritrovamento del cadavere di un uomo in divisa da marine. Le indagini portano alla luce un intricato giallo. In seguito, quando il principale sospettato di un caso di rapina irrisolto viene rilasciato, la squadra dell'NCIS riprende le sue indagini con una sorveglianza sotto copertura...A seguire, invece, è confermato l'appuntamento ... optimaitalia

